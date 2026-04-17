Fue condenado por violencia de género e incumplió reglas de conducta

Un hombre fue detenido, por pedido de un Juzgado Correccional de Lomas de Zamora, en la Ciudad de Buenos Aires.

Un hombre fue detenido, por pedido de un Juzgado Correccional de Lomas de Zamora, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Federal detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un sujeto sobre el cual pesaba un pedido captura activo por los delitos “amenazas”, “violación de domicilio” y “lesiones leves” hacia su ex pareja.

El imputado está acusado de golpear a quien fuera su pareja ocasionándole lesiones, amenazándola e ingresando al domicilio de la misma sin su autorización, por lo que la víctima radicó una denuncia en su contra por violencia de genero.

Por estos hechos, en el año 2024 fue condenado a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y a una serie de reglas de conducta. Con el transcurso del tiempo, el acusado incumplió lo que respecta a sus presentaciones ante el Patronato de Liberados.

Ante ello, el Juzgado en lo Correccional N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Rubén Oscar Baca, Secretaría de Silvana Elizabeth Storino, comunicó tal circunstancia y encomendó su captura a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

A través de diversas pesquisas, los investigadores obtuvieron la información que el buscado había tramitado su certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria, ubicado en la calle Tucumán al 1300 en el barrio de San Nicolás.

“Los uniformados implantaron un discreto operativo de vigilancia en la periferia de la mencionada cartera, con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, hasta que finalmente observaron a un sujeto de similares características, por lo que procedieron a identificarlo y a detenerlo”, precisaron.