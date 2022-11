El goleador de Lomas de Zamora que es récord

La biografía de Germán Ezequiel Cano Recalde, el goleador de Lomas de Zamora, para muchos será desconocida por lo cual decir que nació en esa localidad el 2 de enero de 1988 y que cumplió el sueño del pibe al debutar en primera el 17 de febrero de 2008 en un encuentro en el que Lanús cayó ante Huracán por la mínima no sumará demasiado.

Sin embargo, Germán Cano, el delantero argentino-colombiano del Fluminense es hoy el goleador récord con sus 43 goles que lo colocan como el segundo máximo goleador del mundo durante 2022.

A sus 34 años, el goleador de Lomas en la última jornada de Brasileirao, anotó un tanto en la victoria de su equipo por 3 a 0 ante Goias con lo que llegó a la cifra de 43 goles e iguala la línea de gritos en una sola temporada que poseen Neymar y Gabriel Barbosa.

En el torneo doméstico Cano alcanzó los 25 tantos y supera por siete unidades al delantero del Goias, Pedro Raúl, y hay más: el ex ariete de Lanús puede superar a Neymar y GabiGol y alcanzar al máximo goleador del mundo: el delantero francés del PSG, Kylian Mbappé.

Sin embargo, el argentino nacionalizado colombiano no patea penales y no jugará el Mundial por lo cual alcanzar al francés que ya cuenta 46 goles parece una misión imposible, aunque todo está por decirse cuando CanoGol juegue este fin de semana ante el Bragantino.

Scaloni: el goleador de Lomas es argentino

“Podría haber estado en la lista de 55 de la Selección al menos, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí”, se consuela el goleador de Lomas.

En declaraciones a una cadena de Brasil, el ex Lanús aseguró que nunca tuvo contacto con ningún integrante de la Albiceleste: “¿Si alguna vez me habló alguien de la Selección argentina? No, nunca hablé con nadie”, sostuvo.

Cano es un auténtico trotamundos: durante su carrera jugó en Lanús, Chacarita Juniors, los colombianos Deportivo Pereira e Independiente Medellín; los mexicanos Pachuca y León, y Fluminense.