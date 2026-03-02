Rodrigo Castillo, el 9 de Lanús, a un paso de Fluminense por US$ 10.000.000

El fútbol argentino está a punto de perder a uno de sus goleadores más determinantes. Rodrigo Castillo, el atacante que se convirtió en el símbolo del ciclo de Mauricio Pellegrino en Lanús, tiene todo acordado para transformarse en nuevo refuerzo de Fluminense.

La operación se cerraría en unos US$ 10.000.000, una cifra impactante si se tiene en cuenta que el club del Sur lo había incorporado desde Gimnasia de La Plata hace apenas ocho meses por una fracción de ese valor.

La salida de Castillo se produce en el momento de mayor gloria para la institución. El delantero de 27 años fue el héroe absoluto de la reciente consagración en la Recopa Sudamericana frente a Flamengo: marcó el gol de la victoria en La Fortaleza y volvió a castigar en el mítico Maracaná para sellar el título.

Bajo la conducción de Pellegrino, Castillo alcanzó su techo futbolístico, al registrar 14 goles en 32 partidos y ser una pieza inamovible en la estructura del equipo que también alzó la Copa Sudamericana 2025.

Su historia personal añade un condimento especial a esta transferencia millonaria. Castillo llegó a las inferiores de River en 2018, pero la competencia interna con figuras de la talla de Lucas Pratto, Rafael Santos Borré y un joven Julián Álvarez le cerró las puertas del debut en Núñez. Sin lugar en el Millonario, debió pelearla desde atrás y recién debutó en la máxima categoría a los 23 años con la camiseta del Lobo platense.

Hoy, consolidado como el mejor “9” del fútbol local, Castillo prepara las valijas para mudarse al Brasileirao. Para Lanús, la baja es sensible desde lo deportivo pero histórica desde lo económico, ya que representa un rédito altísimo por un jugador que llegó para pelear un puesto y se va como un ídolo internacional.

Con el mercado de pases aún abierto, el desafío para Pellegrino será encontrar un reemplazo que pueda llenar el vacío que deja el goleador en el área granate.