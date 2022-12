“No estoy pensando en la reelección en 2023”, dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró que actualmente no analiza presentarse en las elecciones de 2023 para buscar una reelección con el Frente de Todos, ya que se encuentra “absolutamente metido en la gestión”, durante una nota con The Financial Times.

“Con todos los problemas que usted me pregunta que tiene la Argentina, yo solo estoy pensando sólo en cómo resolverlo. No estoy pensando en la reelección“, explicó el jefe de Estado en una entrevista con el medio de comunicación británico, que fue grabada el viernes.

📣 "América Latina es el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro", aseguró el presidente @alferdez en una entrevista al @FinancialTimes en el marco de la sexta edición de The Global Boardroom. https://t.co/r13J97BLVJ pic.twitter.com/pf5xSJ67n1 — Casa Rosada (@CasaRosada) December 7, 2022

Las declaraciones del mandatario sobre una hipotética reelección fueron vertidas cuatro días antes que la vicepresidenta Cristina Kirchner anunciara que no será “candidata a nada” el año próximo, tras el fallo de la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Reelección y otros temas

Por lo pronto, Fernández explicó que “estoy absolutamente metido en la gestión, no estoy preocupado por la política”. Enseguida, amplió su visión sobre el futuro: “Lo que quisiera es terminar mi mandato habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades. Para que el que me suceda o siga yo, no lo sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de la Argentina”.

“Milei es producto de lo que pasa en el mundo”

“La Argentina tuvo tiempos de padecimientos enormes, que terminó, por ejemplo, con 30 mil desaparecidos. Todo eso lo hizo la derecha. Milei representa a la extrema derecha, es producto de lo que pasa en el mundo. En Argentina va a encontrar un límite”, remarcó el Presidente al ser consultado por el candidato de La Libertad Avanza durante la entrevista con el medio británico.

“Argentina tiene récord de exportaciones y la tasa de desempleo más baja en años”

Fernández no sólo se referió a una eventual pretensión de reelección. También aseguró que Argentina transita una marca histórica en cuanto al comercio exterior y, a la vez, la creación de fuentes laborales se expandió y provocó una baja en el desempleo.

“Argentina tiene récord de exportaciones y ha generado mas de 1.500.000 de puestos de trabajo. Las inversiones en gas y agro siguen llegando a una velocidad enorme. Tenemos la tasa de desempleo más baja en muchos años”, afirmó el jefe de Estado.

Durante un ciclo de videoconferencias organizado por el diario británico The Financial Times, el mandatario resaltó que los indicadores sobre la exportación y a la caída del desempleo reflejan “un crecimiento sostenido y un potencial enorme”.

Fernández expuso que el objetivo a futuro para el país debe estar focalizado en cambiar la matriz: “El salto es industrializar a la Argentina. Que la Argentina deje de ser un exportador de productos primarios y se convierta en un país industrial”.

El litio, la gran “oportunidad” argentina

El mandatario expuso que la explotación del litio es la “oportunidad” con la que cuenta el país: “Las provincias argentinas están trabajando para tratar de ver de qué modo agregarle valor al litio para que salga con un nivel de industrialización mayor”.

Consultado sobre un posible organismo que reúna a naciones latinoamericanas exportadoras de litio, al estilo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el mandatario indicó “no sé si se va a concretar”, pero estimó que tendría el objetivo de “preservar nuestros recursos”.