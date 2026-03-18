Naón fue reelecto como decano en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ

“En estos años tan difíciles nos tocó muchas veces gestionar en clave de resistencia, tratando de cuidar este proyecto de Universidad y de Facultad, convencidos de que la Universidad Pública es sueño y esperanza, es formación y es transformación”, aseguró el Decano.

“En estos años tan difíciles nos tocó muchas veces gestionar en clave de resistencia, tratando de cuidar este proyecto de Universidad y de Facultad, convencidos de que la Universidad Pública es sueño y esperanza, es formación y es transformación”, aseguró el Decano.

Gustavo Naón fue reelecto por unanimidad como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) para el período 2026-2030, en una sesión extraordinaria del Consejo Académico llevada a cabo en nuestra casa de estudios.

Luego de la votación nominal, en la cual se formalizó la continuidad para el nuevo mandato, el decano agradeció “la confianza de las consejeras y los consejeros que acompañaron la propuesta” en tiempos “tan dramáticos para todas y todos”.

“En estos años tan difíciles nos tocó muchas veces gestionar en clave de resistencia, tratando de cuidar este proyecto de Universidad y de Facultad, convencidos de que la Universidad Pública es sueño y esperanza, es formación y es transformación”, sostuvo Naón.

En este sentido, consideró: “Estamos en el peor momento desde el retorno a la democracia porque nos gobierna la crueldad, el sadismo y la brutalidad con especial saña contra todo lo público”.

En otro orden y al referirse al contexto global actual reflexionó: “En un mundo en guerra, a pesar de todas las crisis, de los miedos y la incertidumbre, que esta Facultad siga ofreciendo certezas y esperanza es un logro colectivo que tenemos que seguir defendiendo todos los días”.

La sesión contó con la presencia de las y los consejeros Horacio Gegunde, quien propuso al decano para el nuevo mandato, Néstor Pan, Mariela Lojko, Santiago Aragón, Santiago Carreras y Miguel Briscas (claustro profesores); Pablo Gorosito y Noelí Cristti (claustro auxiliares), y Oscar Bogarín, Matias Mannini, Ángel Fernández y Milagros Capdevila (claustro estudiantes). El secretario de Consejo Académico fue Ramiro Arce.

La reunión realizada en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, contó con la presencia de funcionarias y funcionarios, docentes, no docentes y estudiantes de la casa de estudios.

Logros de gestión

En otro pasaje de su discurso, el Magíster en Gestión de las Comunicaciones y profesor universitario realizó un repaso por los logros más relevantes de la gestión entre los que destacó: el sostenimiento de la matrícula y la retención de estudiantes en las carreras de grado.

También destacó la ampliación de la oferta de posgrado, el incremento de las líneas de Investigación “sin inversión” por parte del gobierno nacional y el fortalecimiento en el vínculo con la comunidad a partir de la tarea de Extensión.

En cuanto a la oferta de grado, el decano afirmó que “uno de los puntos más importantes es la actualización del plan de estudios de la Tecnicatura Universitaria en Minoridad y Familia, que este año pasará a llamarse Tecnicatura Universitaria en Niñez, Adolescencia y Familia”.

Por otro lado, valoró que “durante años y a pesar de las dificultades se logró mantener la matrícula estudiantil”, y completó: “Es algo que en estos tiempos se debe valorar mucho, porque no desconocemos las dificultades que tienen nuestras y nuestros estudiantes para iniciar, sostener y finalizar su carrera universitaria”.

En relación con la formación de posgrado, Naón subrayó: “Lanzamos el primer doctorado en la historia de la Facultad”, y agregó que esa carrera es una de las cinco que dicta el sistema universitario argentino” en ese campo de conocimiento; “una de las dos que se dicta en la provincia de Buenos Aires” y “la única que se dicta en el Conurbano”.

Además, anunció que está a la espera de la acreditación del primer posgrado para la carrera de Psicopedagogía, que es la especialización en Clínica Psicopedagógica, que se presentará “una nueva propuesta académica: la maestría en Evaluación en la Calidad de la Educación Superior, y que este año se empezará a trabajar en propuestas vinculadas a las relaciones laborales.

En materia de investigación, Naón advirtió sobre el escenario adverso que atraviesa el sistema científico y señaló: “Investigamos sin financiamiento, sin incentivos, sin categorizaciones, viendo cómo se jubilan nuestras categorías con capacidad de dirección y con la imposibilidad de promover a nuevas y nuevos investigadores”. No obstante, destacó que se mantuvieron “líneas de investigación, se incorporaron becarios y se continuó con el propósito de producir conocimiento crítico y situado”.

Con relación al trabajo en extensión universitaria, el decano remarcó que “Sociales tiene como marca una fuerte presencia en los barrios de la región a través de programas y proyectos” y mencionó iniciativas como Unite, La Radio en la Escuela, Malvinas, Rayuela, Promotoras Territoriales en Género, entre otros ejemplos del compromiso de la Facultad con el territorio.