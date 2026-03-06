Milei, quien confirmó que aspira a la reelección, viaja a Estados Unidos

El presidente Javier Milei dijo que se retirará de la política a partir de 2031, dando por sentado un eventual segundo mandato. Viaja hoy a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei partirá este viernes rumbo a los Estados Unidos, en su decimoquinto viaje desde que es jefe de Estado, en una gira que mostrará un alineamiento geopolítico absoluto con la administración de Donald Trump.

La visita se llevará a cabo en medio de un escenario internacional que se recalienta por la escalada bélica en Medio Oriente.

La primera parada será Miami, donde Milei participará de la cumbre “Escudo de las Américas”, un foro convocado por la Casa Blanca que busca aglutinar a doce países de la región bajo la premisa de “promover la libertad y la seguridad”.

El evento tendrá lugar en un hotel en la ciudad de Doral, propiedad del mandatario estadounidense, y el objetivo es estrechar la cooperación militar en un contexto donde el Pentágono observa con lupa los movimientos en las fronteras calientes del mundo.

Luego, se trasladarán a Manhattan para el “Argentina Week” que comenzará el lunes 9 de marzo. La actividad es un “road show” de inversiones en el que se buscará mostrar al país como destino de fondos seguros de empresarios interesados en sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la energía, la minería y la agroindustria.

El oficialismo mostrará las posibilidades que se abren con la reforma laboral y la ley de Glaciares, que resta su debate en la Cámara baja pero que tuvo sanción en el Senado.

Reelección

Milei dijo que su objetivo de alejarse del poder, si finalmente accede a un segundo mandato de su gobierno, que eventualmente se daría entre 2027 y 2031, según dijo en un reportaje que se dará a conocer en los próximos días.

“Después del año 2031, no me ven más el pelo”, dijo, y de esa manera ratificó su intención de ir por la reelección.

Por otra parte, se refirió en varios pasajes del reportaje a su relación con la oposición: “No me van a llevar puesto como a (Mauricio) Macri”, aseguró, luego de los cruces y chicanas que protagonizó con varios legisladores durante su discurso del domingo último, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

Cumbre de derecha

Tras su paso por Estados Unidos, Milei tiene previsto asistir a la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile, que será el 11 de marzo al mediodía.

El evento se perfila como una cumbre de la nueva derecha regional, donde el mandatario argentino buscará ratificar su liderazgo continental frente a otros líderes que asistirán a la ceremonia en Santiago.