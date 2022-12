Mi Policía, una propuesta de Amazon para ver en casa

My policeman es la nueva película estrenada a través de Amazon Prime Video y dirigida por Michael Grandage que, ubicada en Gran Bretaña durante los años 50, cuenta la historia de Tom, un policía que se niega a aceptar su homosexualidad, y mantiene una relación amorosa con Patrick, mientras está casado con Marion y planea una vida con ella.

La película dirigida por Michael Grandage constituye el segundo gran protagónico de Harry Styles, que mientras triunfa en la música decidió desarrollar su faceta actoral y lo viene haciendo con gran éxito. Comenzó con un papel en Dunkerque (2017), la película dirigida por Christopher Nolan, y volvió a la pantalla grande este año con el estreno de Don’t worry darling, dirigida por Olivia Wilde, en la que protagoniza junto a Florence Pugh. Poquitos meses después del estreno de esta última película, llega a la pantalla chica y de la mano de Amazon Prime Video, la nueva película protagonizada por el joven talentoso ex integrante de One Direction.

La película se sitúa en el año 1957 en Brighton, una ciudad costera ubicada al sur de Inglaterra. Tom Burgess (Harry Styles) es un policía atractivo que se lleva consigo todas las miradas. Sale con Marion Taylor (Emma Corrin), una maestra de escuela. Esta pareja llama la atención por no ser la típica pareja de película, en la que los personajes sacan chispas de la química que tienen y eso traspasa la pantalla. Entre estos dos falta algo, no sólo instancias de contacto físico, que son casi, sino, nulas, sino ese brillo en los ojos que hace que el espectador quiera que terminen juntos, sean felices y coman perdices. Esa expectativa, ese coqueteo, esa seducción, la observamos mayormente de parte de Marion hacia Tom, pero no al revés. La historia misma irá arrastrando ese misterio extraño que hace que al espectador no le cierre el personaje de Tom, en pos de construir un relato que poco a poco se va metiendo en la profundidad de los personajes para develar la verdad.

Rápidamente, aparece un tercer personaje que viene para cambiarlo todo: Patrick Hazlewood (David Dawson) es un excéntrico y refinado curador de arte que trabaja en el museo de la ciudad. Patrick comienza a pasar mucho tiempo con la pareja, a hacer planes con ellos, y salidas de a tres, al punto que hasta Marion comienza a cuestionarse si le gusta un poco. Pero la verdad es que Patrick es el amante de Tom, y mantienen una relación en secreto desde hace tiempo, en un contexto donde ser homosexual no sólo se considera socialmente como una enfermedad, sino que está penado por la ley.

My policeman nos trae un drama romántico clásico, quizás algo predecible y sin demasiadas sorpresas o plot twist que tanto a los espectadores nos gusta, pero es tal la manera en la que pone el foco en un profundo y minucioso desarrollo en los personajes y sus historias vinculares, que nos olvidamos de ese detalle, y compramos la historia de inmediato.

El director, Michael Grandage, elige contar una historia en la que coexisten todos los condimentos: amor, desamor, engaño, sexo, celos, separación. Podría haber situado una temática así en cualquier contexto, e igual funcionaría, pero seleccionó uno más que interesante: aquella Gran Bretaña de los años 50 en la que ser homosexual era un hecho repudiable y condenable, en una sociedad que arrojaba a estas personas a vivir sus vidas sexuales y amorosas con miedo, en secreto, y resguardándose bajo las mentiras necesarias en pos de construir una vida que les sirviera de pantalla para ocultar sus deseos reales.

La película protagonizada por Harry Styles está bien actuada, bien contextualizada, y bien realizada. Cada plano está pensado y calculado de manera tal que todos los fotogramas parecen una pieza de arte, una pintura, en sí mismos. My policeman se encarga de tomar el punto de vista de los tres personajes de este triángulo para que el espectador constantemente cuente con la panorámica completa de la historia, con lo que siente, piensa y le sucede a cada personaje en cada situación, con un ida y vuelta al pasado que establece una comparativa clara entre quiénes eran y dónde estaban Tom, Marion y Patrick en su juventud, y quiénes son y dónde están ahora, en su vejez.