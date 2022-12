Desesperada, suspenso infinito que vale la pena ver

En detalle Es un drama policial que logra sostener el suspenso de principio a fin, utilizando el sonido y un solo personaje, y que definitivamente, vale la pena ver. Dirección – 8.0 Guión – 8.0 Fotografía e iluminación – 9.0 Actuación – 7.5 Diseño de sonido – 7.0 Lo mejor Lo destacable es la capacidad de Phillip Noyce de hacer que funcione una película en la que durante 70 la protagonista corre por el bosque y habla por teléfono. Para mejorar El planteo de esta película no se caracteriza por ser específicamente original.

The desesperate hour es la última película dirigida por Phillip Noyce y protagonizada por Naomi Watts estrenada en Amazon Prime Video, que cuenta la historia de Amy, una reciente viuda que corre desesperada por el bosque intentando salvar a su hijo que es rehén en un tiroteo en su escuela.

Amy (Naomi Watts) perdió a su esposo y desde entonces escucha un podcast con una voz relajante para poder conciliar el sueño, pero aún no consigue evitar las pesadillas. Es otro día más en el que no ha dormido nada y tiene que pedirse el día en el trabajo. Despide a su hija más chica que se aleja de la puerta de la casa con el autobús que la lleva a la escuela, e intenta acercarse a su hijo adolescente que no sólo no quiere saber nada con ir al colegio, sino que tampoco quiere saber nada con su madre, y el escritorio que coloca detrás de la puerta de su habitación para que ella no pueda pasar, lo evidencia. Se trata de una familia rota que intenta lidiar entre silencios con el dolor de un duelo.

Tras repetirle firmemente a Noah (Colton Gobbo) que debe levantarse para ir a la escuela, Amy se pone unos auriculares y sale a correr por el bosque, actividad que parece ser la única que le permite relajarse y estar un rato con ella misma desconectada del mundo. Pero estas escenas las hemos visto incontables veces en múltiples producciones, y bien sabemos que si en los planos de inicio de una película, vemos al personaje protagonista saliendo a correr en un espacio donde está completamente alejado, es muy probable que estemos frente a un drama policial. Así como también es probable, que nuestro personaje tenga que enfrentarse a un claro detonante que vaya a guiar su rumbo y su búsqueda hasta el final.

Mientras Amy corre por la ruta, ve pasar varios patrulleros de la policía que se dirigen hacia el centro, y el ambiente comienza a tornarse extraño. Algo sucede en la ciudad, pero ella no lo sabrá hasta que reciba la llamada: en la escuela de Noah hay un tirador (school-shooter) que disparó, hirió, mató, y ahora tiene a algunos estudiantes como rehenes dentro de la institución. El problema es que Amy no sabe si su hijo efectivamente asistió a la escuela, tiene poca señal, y se encuentra a demasiados kilómetros como para llegar a tiempo.

El planteo de esta película no se caracteriza por ser específicamente original, conecta algunas de las premisas más clásicas del suspenso y el policial estadounidense: los tiroteos en las escuelas, una madre que no sabe dónde está su hijo, y que está sola en el bosque alejada de absolutamente todo. Lo que hace que The desesperate hour destaque del montón es la capacidad de Phillip Noyce de hacer que funcione una película que de 84 minutos, 70 se tratan de la protagonista corriendo por el bosque y hablando por teléfono.

Definitivamente esta producción se la lleva por completo Naomi Watts con su excelente actuación que profundiza en todos los matices posibles de la desesperación y el dolor de una madre que hará lo que sea para proteger a sus hijos, aunque tenga que recorrerse el mundo entero, pelearse con quién sea y dejar sus piernas en el camino. Es a través de su personaje que conocemos absolutamente toda la historia, ya que la información que se le brinda al espectador y los vínculos entre los personajes, se dan a partir de la comunicación de Amy por su celular desde el bosque durante toda la película. Y aún así, esto basta para componer al resto de los personajes que en su mayoría, no llegamos a conocerles las caras en todo el film, sino que sólo conocemos sus voces.

Todos los recursos mencionados hacen de The desesperate hour un drama policial que logra sostener el suspenso de principio a fin, utilizando nada más que el sonido y un solo personaje, y que definitivamente, vale la pena ver. No por lo vanguardista, sino por la calidad que consigue gracias a una narración y un enfoque distintos.