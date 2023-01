Trampas de Internet 2023: Cómo cuidar a los chicos

Los períodos vacacionales suelen facilitar horas libres muchas de las cuales conllevan el uso de dispositivos conectados a la red por lo cual es es importante atender las recomendaciones de ciberseguridad para evitar caer en las trampas de Internet.

Pese a ser nativos digitales, los más chicos suelen estar más expuestos a los riesgos y trampas de internet pues están más tiempo en línea y comparten información en redes sociales o aplicaciones de mensajería lo que los vuelve más vulnerables.

Es por eso que es fundamental que los adultos responsables tomen medidas para enseñar a los niños a protegerse tanto a ellos como a sus datos mientras se conectan a la red y no sean víctimas de las trampas de internet.

Evitar las trampas de Internet: Una contraseña segura y fuerte

Una clave segura es la primera y más importante práctica de ciberseguridad y es fundamental explicar a que tener una contraseña fuerte permitirá que todas sus cuentas y perfiles se mantengan a resguardo.

Cambiarlas a menudo agrega una nueva capa de seguridad y es lo recomendable para evitar hackeos, accesos no autorizados y la pérdida de contenidos alojados en videojuegos, por ejemplo.

La contraseña la puede crear un familiar adulto o se puede armar entre ambos. Se recomienda no usar una sola palabra sino implementar frases cortas, combinar con alguna mayúscula e incluir números. Una clave que sea una oración simple y contenga caracteres especiales será fuerte y fácil de recordar para los más chicos.

Por último, agregar un segundo factor de verificación, como un mensaje a un celular, no solo complementará la seguridad, sino que también notificará al adulto responsable del menor cuando alguien quiera o intente acceder al perfil o cuenta.

Es vital conversar con los chicos y dejar en claro que la contraseña no se comparte con nadie y que ni las empresas de redes sociales, ni personal de firmas de juegos, solicitan nunca las claves de acceso.

Evitar las trampas de Internet: Nuestra información vale

Los datos personales y la información privada son el valor que los hackers tratan de conseguir por lo cual es importante alertar a los chicos sobre los riesgos de compartirlos y darlos a conocer en Internet.

La información es personal y nadie más puede saberla, por lo que no es recomendable revelar datos privados, siquiera a amigos en las redes sociales, por ejemplo.

Las empresas y los hackers pueden acceder a muchos datos a través de posteos en las plataformas o comentarios, por lo que hay que tener cuidado qué es lo que comparte.

Evitar las trampas de Internet: Cibereducación

Los más chicos deben aprender a no abrir enlaces enviados por terceros, no revelar información privada, no entrar en sitios sospechosos o no permitidos para su edad para evitar esas trampas de internet es fundamental que haya buena comunicación.

Si se puede confiar en el criterio de los chicos pero es necesario que haya supervisión y diálogo sobre las experiencias online y los sitios visitados.

También es importante alertar sobre el peligro de compartir dispositivos con desconocidos al ser una práctica que puede ser riesgosa pues puede tomar datos valiosos en segundos.

Esto se relaciona con la interacción con desconocidos a través de las redes y generar prevención acerrca de los riesgos ante la existencia de gente que buscará hacers daño, robar información, estafar o la creciente amenza del grooming.

En este sentido, es vital explicar qué es el grooming y los alcances del ciberacoso, que muchos adultos se intentan contactar con menores ocultando su identidad y su edad, y de ninguna manera compartir fotos ni datos personales.

“Estamos frente al delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes“, sostuvo Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina.