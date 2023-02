Lanús: padres se movilizan contra el cierre de un colegio

El Instituto Espíritu Santo de Monte Chingolo, en el partido de Lanús, mantiene a su comunidad sumida en la incertidumbre pues si bien no informó de su cierre no hay nadie que atienda a las familias de los alumnos que, una vez más, temen por el futuro del ciclo lectivo de sus hijos.

“Acá hubo una estafa del representante legal. Las monjas que son las dueñas del colegio no dan la cara. Nadie piensa en los chicos. Quisimos sacar el colegio adelante entre todos, pero empezamos a ver los malos movimientos que había y desaparecieron. Fuimos a La Plata a hablar con los inspectores porque el colegio es subvencionado por el 80% y ellos nos garantizaron que el ciclo 2023 estaba asegurado”, denució ante varias cámara de TV, Carlos Mantovano que es padre de dos alumnos de secundaria.

En ese sentido, advirtió: “Nosotros a partir de hoy empezamos a acampar. Los inspectores nos dijeron que estemos tranquilos. Pero ahora no sabemos nada”.

El origen de la crisis

Según las familias, el Instituto no paga los sueldos desde septiembre pese a lo cual ya matriculó a 250 alumnos, un número que apenas alcanza a la mitad de los 500 que supieron concurrir.

“Siempre sospechamos porque las dueñas no aparecen. Estamos en febrero y los maestros siguen sin cobrar. En La Plata nos garantizaron el ciclo lectivo, pero pido que alguien de la cara. Estamos a 8 de febrero y no se puede entrar al colegio. Nadie aparece por acá. El colegio necesita la ayuda del obispado y de la Iglesia. Yo no entiendo más nada”, pidió Montavano

Por las dueñas se refiere a dos monjas de avanzada edad que delegaron en el obispado de Avellaneda-Lanús la resolución del conflicto.

Sería -según los padres- el obispado el que puso en manos de un representante legal la gestión de los colegios, un contador quien habría vaciado y endeudado a la institución tras lo cual no volvió a aparecer.

“Fuimos investigando y aparecían deudas por todos lados”, contó Mantovano y acusó al representante legal, Roberto Guidetti, quien habría alertado que el colegio no podría funcionar en 2023: “Nos dijo eso un viernes, el sábado entró al colegio y se llevó sus pertenencias y papeles que daban cuenta de sus deudas. Lo vimos por las cámaras. Después nos enteramos que había saco préstamos de 60 mil dólares para uso personal, como si fueran para la institución”.

Sobre las monjas acusó: “Un día las vimos caminando y llegamos a un acuerdo para sacar adelante el colegio, ellas dijeron que querían eso. Pero una vez que les reclamamos por la plata de los docentes desaparecieron de nuevo. Nadie las vio otra vez y no están en su casa, que es a la vuelta de la institución”, remarcó Carlos.

En busca de una solución

“Quisimos hablar con muchas autoridades y nadie nos escucha. El último personal administrativo del colegio renunció y el lunes tendrían que comenzar a asistir los chicos para dar los recuperatorios”, explicó al tiempo que recalcó que ni las gestiones comunal ni provincial presentaron alternativas para solucionar el conflicto.

En ese sentido, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aclaró hoy a través de sus redes que su gestión se reune con los padres “desde septiembre de 2022” para colaborar “en todo lo quye estuviera a su alcance entendiendo que el municipio no tiene injerencia ni en la administración ni en la regulación de instituciones educativas de este tipo” que son competencia de la Dirección de Educación de Gestión Privada bonaerense.

Al respecto, indicó que estuvieron en contacto con la Jefa de la Región 2 provincial, Daniela Silva, quien les habría manifestado que no hay “ninguna comunicación de cierre” y ratificado que la administración provincial continúa “pagando los sueldos docentes” así como la institución “matriculando alumnos”.

El Espíritu Santo

Nacido en 1963, hace 59 años, el Espíritu Santo surgió como un colegio de mujeres que, con el paso del tiempo admitió también a varones. Hoy está en Fray Jose Achaval 3670 de Monte Chingolo, y cuenta con jardín, primaria y secundaria.

Ya en diciembre de 2021, esa comunidad educativa recibió una carta abierta de parte de sus docentes donde se pintaba un panorama oscuro y se alertaba que se encontraba fuertemente endeudado con varios acreedores, entre ellos, el obispado por lo que se cerró el turno tarde de la secundaria y la orientación de Economía. , lo que trae aparejado despidos de docentes y provocará que decenas de estudiantes queden sin vacantes el próximo año.

Además, denunciaban que no estába garantizado el pago de salarios durante el verano y que no se les realizaban los aportes sociales a los empleados quienes se cobraban en cuotas semanales, una política de la que responsabilizaban a Guidetti

“En noviembre tuvimos algunas dificultades para cobrar nuestros salarios. No fue la primera vez. En la mayoría de los casos faltaban $9.000 del Plan REPRO II. Además de recibir una subvención del 80% para el salario docente, aun con todas asistencias del Estado y la cuota que se les cobra a los estudiantes, el colegio no llegó a cubrir los costos de los salarios y pagó de forma parcial”, relató en ese momento Luis Tomasone, ekentonces vicedirector.