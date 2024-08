Oasis vuelve a los escenarios

La emblemática banda británica Oasis confirmó su vuelta a los escenarios en una gira mundial de conciertos para 2025.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, enemistados históricamente, pusieron fin a la banda hace 15 años.

Es oficial, tras publicar una fecha enigmática ayer en la red social X, la cuenta oficial de la banda reveló las fechas de los próximos conciertos en Reino Unido e Irlanda.

“Las pistolas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado”, publicaron junto a una foto actual de Liam y Noel Gallagher.

Oasis, marcó historia y una gran etapa cultural en la música del pop, nació en la ciudad de Manchester y popularizó el britpop alrededor del mundo.

Sin embargo, los hermanos mantenían una relación conflictiva y, tras una fuerte pelea previo a una presentación en París, la banda se separo en el 2009 y cada hermano siguió su carrera solista.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE 🎟️ 8am IST

UK 🎟 9am BST

Full information 👉https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68