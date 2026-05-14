YPF aumenta 1% los combustibles y congela los precios por 45 días

El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó una suba del 1% en los combustibles desde este jueves y anunció que luego la petrolera mantendrá congelados los valores durante 45 días para evitar trasladar la volatilidad internacional al surtidor.

El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó una suba del 1% en los combustibles desde este jueves y anunció que luego la petrolera mantendrá congelados los valores durante 45 días para evitar trasladar la volatilidad internacional al surtidor.

La decisión fue comunicada por el titular de la compañía a través de la red social X, donde explicó que el incremento responde a un análisis de las condiciones del mercado y de las variables de oferta y demanda. Según detalló, el ajuste comenzará a regir desde el 14 de mayo y luego se aplicará un esquema de contención de precios para amortiguar el impacto de las fluctuaciones del petróleo Brent.

Marín sostuvo que la empresa continuará utilizando un sistema de “buffer de precios”, mecanismo mediante el cual YPF absorberá temporalmente las variaciones bruscas del crudo internacional sin trasladarlas de inmediato al consumidor. En ese sentido, explicó que se creó una “cuenta compensadora” que permitirá recuperar más adelante el ingreso diferido generado por no aplicar las subas derivadas del contexto internacional, especialmente por el conflicto en Oriente Medio.

El presidente de la petrolera estatal también remarcó que la compañía mantendrá su estrategia de “micropricing”, una modalidad que establece precios diferenciales según franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de maximizar rentabilidad en función de la demanda y la oferta de cada región.

“Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generar perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, concluyó Marín al defender la política comercial de la empresa.