Las 400 líneas de colectivo que pierden el boleto integrado de la Red SUBE

En Capital son 31 líneas, mientras que en la provincia de Buenos Aires son 377 las que no tendrán el subsidio

A partir de hoy, el Gobierno dejó de financiar el boleto integrado del sistema de Red SUBE en más de 400 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, que afectará a millones de usuarios.

Se trata de las líneas que operan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, este beneficio continuará vigente en algunas líneas bajo jurisdicción nacional dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Red SUBE es el descuento que se aplica al momento de viajar con tarjetas registradas, donde en el primer viaje se cobra tarifa completa, el segundo existe un descuento del 50%, mientras que en el tercero se aplica un 75%.

Bajo ese punto, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, sostiene que la medida del Gobierno Nacional forma parte de una estrategia deliberada para castigar a los bonaerenses. El funcionario aseguró que esta decisión afectará principalmente a los vecinos del segundo y tercer cordón del conurbano, quienes dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo y estudio.

“La provincia de Buenos Aires no se puede hacer cargo. Esto está dirigido pura y exclusivamente a castigar no a un gobernador, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires que ha votado a un gobernador comunista y ahora debe hacerse cargo de las consecuencias; por supuesto esto no lo digo yo, lo ha dicho Milei…”, señaló.

Las líneas que pierden el subsidio en CABA

Son 31 líneas: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.

Las líneas que pierden el subsidio en provincia de Buenos Aires

Son 377 líneas bonaerenses numeradas del 200 en adelante. También abarca a las municipales, del 500 en adelante.

Las líneas de colectivo que mantienen el subsidio

Dentro del AMBA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

En el interior del país

Línea 906 Santa Fe – Paraná; Línea 907 Santa Fe – Paraná; Línea 902 Chaco – Corrientes; Línea 904 Chaco – Corrientes; Línea 908 Viedma – Patagones; Línea 911 Neuquén – Río Negro; Línea 912 Apóstoles – Colonia Liebig; Línea 914 Neuquén – Río Negro; Línea 915 Buenos Aires – Santa Fe; TP 249 Buenos Aires – Santa Fe.