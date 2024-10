Vacuna contra el dengue: Comenzó la inscripción pero la página no funciona

Quienes no recibieron un mail con el turno para recibir de forma gratuita la vacuna y cumplen con los requisitos, deben anotarse en el registro, pero no funciona.

Quienes no recibieron un mail con el turno para recibir de forma gratuita la vacuna y cumplen con los requisitos, deben anotarse en el registro, pero no funciona.

Los turnos para la vacunación contra el dengue en la provincia de Buenos Aires ya se otorgaron pero muchos de los que cumplen con los requisitos no lo recibieron e intentan inscribirse, tal como se anunció, pero la página no funciona.

Desde la cartera de Salud recordaron que las personas que cumplen las condiciones para vacunarse contra el dengue son aquellas que tuvieron la enfermedad durante la temporada 2023-2024; tienen entre 15 y 59 años y vivan en un municipio que integre la región metropolitana de Buenos Aires.

Por otro lado, quienes hayan tenido dengue hace poco tiempo deberán esperar seis meses para recibir la vacuna. A su vez, está contraindicada durante el embarazo y la lactancia; así como para personas inmunocomprometidas; o en tratamiento de quimioterapia o corticoides a altas dosis.

Los turnos se otorgaron el 15 y el 16 de octubre, por lo que ayer se abrió la posibilidad de inscripción para los que no recibieron el mail.

Sin embargo, la página no funciona. Se ingresa y hay una autenticación de identidad, a través de Anses, AFIP y el Renaper, pero una vez que se finaliza, la página devuelve al usuario al inicio.

“La página no funciona prácticamente desde que se abrió el registro”, respondieron ante una consulta de este medio al 148. Por el momento, las autoridades no dieron precisiones sobre la restauración del servicio y no hay otra forma de acceder a la vacuna.

En esta primera etapa se vacunará entre el 22 y 28 de octubre, y luego, una segunda tanda entre el 28 y el 3 de noviembre.

El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de las hembras del mosquito Aedes aegypti. Cuando una hembra se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue adquiere el virus y, al picar a otras personas lo transmite, es decir que el contagio solo se produce por la picadura del mosquito, no hay contagio de persona a persona.