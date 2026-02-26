Desbaratan una red de trata que operaba en Lanús y Lomas

Una serie de operativos realizados en distintos puntos del sur del Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitió desarticular una red de trata de personas con fines de explotación sexual que tenía base en Lanús y Lomas de Zamora.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado e incluyeron 14 allanamientos en Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, seis personas quedaron detenidas y se secuestró material considerado relevante para la causa.

La investigación, a cargo de la UFI 8 Temática del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, permitió establecer que la organización estaba integrada por mujeres y hombres adultos que administraban al menos cinco departamentos privados presentados como “casas de masajes” en Lanús Este, Lanús Oeste y Lomas de Zamora. En esos lugares se constató la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Durante los allanamientos fueron rescatadas diez víctimas: Ocho mujeres mayores de edad y dos menores, un varón y una mujer. De acuerdo con lo informado, las víctimas eran trasladadas entre distintos domicilios y los responsables utilizaban billeteras virtuales para realizar movimientos de dinero entre los integrantes de la red y las personas explotadas.

En los procedimientos se incautaron 37 teléfonos celulares, dos tablets, siete notebooks, 1.500.000 pesos, tres dólares estadounidenses, anotaciones manuscritas, accesorios sexuales y armas de fuego. Entre estas últimas se secuestraron una pistola calibre .32 y tres revólveres de distintos calibres, todos sin numeración visible.

La contención y asistencia de las víctimas estuvo a cargo de la División de Rescate de la Procuración, que dispuso su traslado para brindarles acompañamiento y resguardar su integridad. La causa continúa bajo investigación mientras la Justicia analiza la situación procesal de los detenidos y el material incorporado al expediente.