Allanamientos y detenciones por un asesinato en Lanús

En el marco de la investigación por el asesinato de Agustín Ovelar, un hombre de 27 años que fue baleado en Lanús, se realizaron una serie de allanamientos, que derivaron en la detención de una persona. Ya había otro aprehendido por el caso.
El asesinato tuvo lugar el 14 de abril pasado, cuando la víctima fue baleada y trasladada al hospital, donde finalmente falleció. Sucedió en Monte Chingolo, partido de Lanús.
La Justicia ordenó una serie de allanamientos para dar con los atacantes: Dos de ellos, con resultado negativo, fueron en Cotahaita al 1700 y Machado al 5600 de Wilde; en el objetivo de Helguera al 5700 dieron con un auto y una moto, que fueron utilizados en el ataque.
Finalmente, en Corvalan -entre Camacuá y Caxaraville- de Wilde, donde se procedió a la detención de un joven de 25 años. Ya había otro hombre, de 44, aprehendido por otra causa (abuso de armas agravado, amenazas y daños) pero que también habría tenido participación.
La causa, caratulada como “homicidio agravado por cometerse entre dos o más personas de forma premeditada”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. También involucra al Juzgado de Garantías 2.