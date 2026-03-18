Más de 300.000 monotributistas podrían quedar sin cobertura de salud

Representantes de Comercio y OSECAC se reunieron con el ministro Mario Lugones para plantear el problema: el aporte de los monotributistas está lejos cubrir el costo del servicio.

Representantes de Comercio y OSECAC se reunieron con el ministro Mario Lugones para plantear el problema: el aporte de los monotributistas está lejos cubrir el costo del servicio.

Armando Cavalieri, secretario general de Comercio, y Carlos Pérez, titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación crítica del sistema sanitario. Advirtieron sobre el riesgo de que monotributistas pierdan cobertura médica.

Según el informe presentado, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto y llega a entre $160.000 y $170.000 para adultos mayores, mientras que el aporte de un monotributista es de $22.000 mensuales.

El documento detalla que ese monto no cubre una consulta médica, con radiografías que cuestan entre $80.000 y $150.000 y análisis clínicos completos entre $200.000 y $300.000. A esto se suman cirugías que oscilan entre $1.000.000 y $2.500.000 y tratamientos de alta complejidad.

El dirigente gremial Héctor Cavalieri advirtió que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas”.

La preocupación surge en el marco de un debate sobre cómo garantizar la viabilidad financiera de la cobertura de salud para quienes tributan bajo el régimen del monotributo. Pérez buscó tranquilizar a los afiliados al afirmar: “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales”.

“Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema”, señalaron.