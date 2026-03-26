Reforma Ley de Glaciares: continúa la audiencia pública con tensión y críticas al límite de oradores

La reforma de la Ley de Glaciares tendrá este jueves una nueva audiencia pública virtual en la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos judiciales y protestas ambientalistas.

La reforma de la Ley de Glaciares tendrá este jueves una nueva audiencia pública virtual en la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos judiciales y protestas ambientalistas.

La reforma de la Ley de Glaciares continuará este jueves desde las 10 con una nueva audiencia pública virtual, tras una primera jornada marcada por la tensión política y las protestas en las inmediaciones del Congreso. El proceso suma cuestionamientos en la Justicia por parte de sectores opositores que denuncian restricciones en la participación ciudadana.

La segunda jornada de debate buscará recoger exposiciones de distintos puntos del país, aunque el mecanismo ya enfrenta pedidos de nulidad por la decisión del oficialismo de limitar la cantidad de oradores. Organizaciones ambientalistas y dirigentes políticos sostienen que esa medida afecta la representatividad del proceso y condiciona el tratamiento de una iniciativa de alto impacto.

Durante la audiencia del miércoles, que se desarrolló en un clima de fuerte conflictividad, se registraron protestas en la calle y cruces dentro del recinto. La jornada estuvo encabezada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y contó con exposiciones mayoritariamente críticas hacia la actividad minera y sus efectos en zonas protegidas.

El proyecto en discusión, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar el alcance de las áreas protegidas para habilitar actividades de exploración y explotación en zonas periglaciares. Esta iniciativa genera rechazo en sectores ambientalistas, que advierten sobre el impacto en los ecosistemas, mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta para potenciar el desarrollo económico.