Reforma de la Ley de Glaciares y acuerdo Mercosur-UE: el Senado debate un paquete clave para el Gobierno

Desde el oficialismo aseguran que la reforma de la Ley de Glaciares busca precisar los alcances de la norma vigente y otorgar mayor previsibilidad jurídica en provincias donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.

Desde el oficialismo aseguran que la reforma de la Ley de Glaciares busca precisar los alcances de la norma vigente y otorgar mayor previsibilidad jurídica en provincias donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.

La reforma de la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea serán los ejes de la sesión que el Senado celebrará este jueves, en una jornada clave para la agenda oficialista. El temario también incluye la aprobación de designaciones diplomáticas y se da en la antesala de otros dos debates centrales para el Ejecutivo: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.

El principal proyecto propone modificar la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y zonas asociadas. La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales”, y establece que su incorporación como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos de las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio será determinante para definir qué sectores integrarán el Inventario Nacional de Glaciares y quedarán bajo protección especial.

Desde el oficialismo aseguran que la reforma de la Ley de Glaciares busca precisar los alcances de la norma vigente y otorgar mayor previsibilidad jurídica en provincias donde conviven reservas hídricas y actividades productivas. Sin embargo, sectores ambientalistas advierten que los cambios podrían modificar el esquema de protección en regiones sensibles, especialmente en zonas cordilleranas donde el recurso hídrico es estratégico.

En paralelo, el Senado tratará la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los tratados más relevantes para ambos bloques. El entendimiento, que ya cuenta con media sanción de Diputados, prevé la reducción progresiva de aranceles y la apertura de mercados en un espacio de más de 700 millones de personas. Para la Argentina, el Gobierno proyecta un impulso en las exportaciones agroindustriales, con impacto en complejos como aceites, derivados de soja, carne, cítricos, pesca y biodiésel.

La sesión también contempla el tratamiento del pliego para designar a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica y representante ante la Unión Europea. El debate se inscribe en un contexto legislativo marcado por la intención del oficialismo de avanzar con reformas estructurales en el Congreso, en una semana que continuará con discusiones de alto voltaje político en la Cámara alta.