Reforma de la Ley de Glaciares: Diputados debate el proyecto clave del oficialismo

El proyecto contempla transferir a las provincias mayores facultades para decidir qué áreas quedarán bajo resguardo, lo que abre el debate sobre el control de los recursos naturales.

El proyecto contempla transferir a las provincias mayores facultades para decidir qué áreas quedarán bajo resguardo, lo que abre el debate sobre el control de los recursos naturales.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles desde las 15 en lo que será el primer encuentro ordinario del año, con eje en la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado y genera fuerte polémica política y ambiental.

La reforma de la Ley 26.639 propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental únicamente a los cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva. Además, el proyecto contempla transferir a las provincias mayores facultades para decidir qué áreas quedarán bajo resguardo, lo que abre el debate sobre el control de los recursos naturales.

Desde el oficialismo se muestran optimistas respecto a conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, sumado al apoyo de legisladores provincialistas de distritos como Salta, San Juan, Catamarca y Tucumán. Incluso, anticipan acompañamientos puntuales dentro de Unión por la Patria, especialmente de representantes de provincias con actividad minera, aunque el bloque en su mayoría votará en contra.

La iniciativa enfrenta un fuerte rechazo de sectores opositores como el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda, que ya anticiparon posibles acciones judiciales en caso de aprobarse la reforma. En ese escenario, advierten sobre un nuevo frente de conflicto institucional, con antecedentes recientes de fallos adversos contra reformas impulsadas por el Gobierno.