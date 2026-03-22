Sicario detenido en Ezeiza: Capturaron a un dominicano acusado de homicidio e integrante de una red internacional

El detenido, identificado con el alias “Emerson”, era intensamente buscado por la Justicia de República Dominicana por un crimen ocurrido el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, en el Distrito Nacional de Santo Domingo.

El detenido, identificado con el alias “Emerson”, era intensamente buscado por la Justicia de República Dominicana por un crimen ocurrido el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, en el Distrito Nacional de Santo Domingo.

Un sicario detenido en Ezeiza con pedido de captura internacional por homicidio agravado fue arrestado por la Policía Federal Argentina tras arribar al país en un vuelo proveniente de Europa. El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad, permitió la captura de un ciudadano dominicano vinculado a una organización criminal de alcance internacional y requerido por Interpol.

El detenido, identificado con el alias “Emerson”, era intensamente buscado por la Justicia de República Dominicana por un crimen ocurrido el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, en el Distrito Nacional de Santo Domingo. De acuerdo a la investigación, el acusado asesinó a un hombre utilizando un arma de fuego y, en el mismo episodio, hirió de gravedad a un menor de edad, lo que agravó aún más su situación judicial.

Según las autoridades, el sospechoso no actuaba de manera aislada, sino que formaba parte de la organización criminal “Los 50-0”, una reconocida banda internacional dedicada al sicariato. Esta estructura, con origen en República Dominicana, tiene fuerte presencia en la región centroamericana y es conocida por su violencia extrema y por disputar el control territorial frente a grupos rivales, consolidando su poder bajo una lógica de “supremacía” criminal.

Sobre el detenido pesaba una notificación roja de Interpol, emitida por la Oficina Central Nacional (OCN) Santo Domingo, lo que implicaba un pedido de captura internacional. En ese contexto, las autoridades lograron establecer que el prófugo se encontraba en Francia y que abordaría un vuelo con destino a la Argentina, lo que activó un operativo de vigilancia y coordinación internacional.

La investigación

La investigación se desarrolló en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PACCTO 2.0), con la intervención de la División Asuntos Internacionales del Departamento Interpol de la PFA. A su vez, participaron activamente la OCN Santo Domingo, la OCN París y la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) de Interpol, lo que permitió identificar con precisión el movimiento del sospechoso.

Finalmente, el operativo se concretó en el aeropuerto de Ezeiza, donde intervinieron también la División Prevención Delictiva Internacional, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La detención se realizó antes de que descendiera la totalidad de los pasajeros del vuelo, evitando cualquier intento de fuga.

El acusado, de 32 años, quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella, con intervención de la Secretaría N°12 de la doctora Cecilia Dibur. En las próximas horas avanzarán las actuaciones judiciales correspondientes para concretar su extradición a República Dominicana, donde deberá responder por los delitos que se le imputan.