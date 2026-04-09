Reforma de la Ley de Glaciares: el oficialismo logró sancionar la norma tras una sesión maratónica y con fuerte tensión política

La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en Diputados con 137 votos a favor, tras más de 11 horas de debate. El proyecto redefine la protección ambiental y habilita nuevas condiciones para la explotación minera.

La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en Diputados con 137 votos a favor, tras más de 11 horas de debate. El proyecto redefine la protección ambiental y habilita nuevas condiciones para la explotación minera.

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza, que contó con la presencia de Karina Milei en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace. La votación cerró con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, sancionando una iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciares, al tiempo que flexibiliza las condiciones para el desarrollo de explotaciones de recursos.

El inicio de la sesión estuvo marcado por una serie de mociones de apartamiento de reglamento impulsadas por la oposición que no prosperaron. Romina del Plá (Frente de Izquierda) y Lorena Pokoik (Unión por la Patria) intentaron incorporar proyectos para repudiar la quita de acreditaciones a medios acusados por el Gobierno de participar en una campaña financiada por Rusia. Luego, Eduardo Valdés planteó tratar iniciativas para sostener la neutralidad argentina en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, sin éxito.

También fracasó el pedido de Paula Penacca para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, iniciativa que fue rechazada con votos del PRO y la UCR. Finalmente, Maximiliano Ferraro propuso tratar proyectos vinculados al caso Libra, incluyendo citaciones a Karina Milei y Adorni, pero tampoco logró mayoría.

En el debate de fondo por la reforma de la Ley de Glaciares, el miembro informante José Peluc (La Libertad Avanza) destacó la “audiencia pública histórica” realizada entre el 25 y 26 de marzo, con participación mayoritariamente crítica al proyecto, lo que generó abucheos opositores que cuestionan su validez. Nicolás Mayoraz, también de LLA, defendió el procedimiento y sostuvo que la reforma “aclara conceptos” sin alterar el paradigma de protección, al tiempo que habilita a las provincias a realizar estudios que el IANIGLA no puede cubrir. Desde la oposición, Adriana Serquis advirtió que el proyecto carece de base científica y denunció una “regresión ambiental”, señalando que los glaciares representan apenas el 1% de la cordillera pero abastecen de agua a millones. Germán Martínez planteó la necesidad de equilibrar desarrollo y ambiente con una mirada nacional, mientras Sabrina Selva calificó la iniciativa como “inconstitucional y regresiva”.

En la misma línea crítica, Néstor Pitrola denunció que la ley favorece a “monopolios mineros”, y Miguel Pichetto sostuvo que no existen fundamentos técnicos para modificar la norma vigente desde 2010, advirtiendo además sobre la pérdida de control nacional en favor de las provincias. En contraste, Darío Schneider (UCR) defendió la ampliación de facultades provinciales y Daiana Fernández Molero (PRO) cuestionó la visión ambientalista de la ley actual. Eduardo Falcone (MID), aunque acompañó en general, señaló como error la posibilidad de “desinventariar glaciares” y planteó diferencias con los ambientes periglaciares. En el cierre, Máximo Kirchner advirtió que la ley implica “poner en peligro los glaciares” y cuestionó el modelo de desarrollo, mientras que Silvana Giudici (LLA) aseguró que la reforma es constitucional y busca armonizar el uso de los recursos naturales.

La votación

Acompañaron al oficialismo el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y seis diputados de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila. Además, el oficialismo logró captar votos de dos diputados de Unión por la Patria, los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica. Las abstenciones correspondieron a Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID), y Karina Maureira (La Neuquinidad). En contra votaron la mayoría de Unión por la Patria, gran parte de Provincias Unidas (11 integrantes), los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), el Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).