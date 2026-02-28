Sin sobresaltos, el Gobierno logró la sanción de la reforma laboral

Por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, el oficialismo logró dar sanción definitiva a la reforma laboral.

Sin sobresaltos, el oficialismo (y aliados) convirtió en ley el proyecto de reforma laboral luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei. El Presidente, de hecho, la subió a su cuenta de X felicitándolos.

De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

De todos modos, incluye artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.