En el marco de la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, declara su hija Gianinna y otros tres testigos.

En el marco de la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, declara su hija Gianinna y otros tres testigos.

Cuatro testigos, entre ellos Gianinna Maradona, declararán este martes en la tercera audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona y se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque pida volver a comparecer para refutar a los citados.

La hija del astro argentino podría exponer ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras la suspensión de su testimonial en la jornada anterior, en la cual Luque solicitó la palabra y aseguró que Maradona “no agonizó 12 horas”, “no estaba hinchado” y “a Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”.

El comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en zona norte; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, son los otros tres citados para la audiencia.

Todo aquello realizado en el primer proceso, frustrado por el documental, no será contemplado en este nuevo juicio. Las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles, entre las 10 y las 17, en el edificio de la calle Ituzaingó 340.

Este nuevo litigio se realiza a más de cinco años del deceso de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su casa del country San Andrés de Tigre, producto de un paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón.

Además de Luque, los otros sindicados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.