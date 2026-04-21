“Rocambole en el camino” llega al Gaumont

Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, se estrena el sábado el documental "Rocambole en el camino".

Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, se estrena el sábado el documental "Rocambole en el camino".

El próximo 25 de abril se estrenará en el histórico cine Gaumont el documental “Rocambole en el camino”, que recorre la vida, obra y pensamiento de Ricardo Cohen, figura clave del arte visual del rock nacional.

Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, el film propone un viaje íntimo y revelador por el universo creativo de Rocambole, desde su taller en La Plata hasta distintos espacios culturales donde su obra dialoga con nuevos públicos.

Junto al periodista Oscar Jalil, Rocambole abre su memoria, en un recorrido que evita la biografía tradicional para centrarse en el pulso vivo de su arte y las historias detrás del mito ricotero.

“Rocambole en el camino” revisita el universo simbólico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de la mirada del protagonista, el artista detrás de una iconografía que marcó a generaciones.

Desde el arte de tapa musical de todos los discos de los Redondos, los afiches y volantes, las entradas a los shows, los avisos para diarios, las escenografías, los telones, las proyecciones, todo un despliegue de imágenes que crearon una marca visual en el rock nacional.

El documental no sólo retrata a un creador fundamental, sino también a un pensador que eligió construir su obra en contacto directo con el público, llevando el arte fuera de los circuitos tradicionales. Invita a descubrir el detrás de escena.