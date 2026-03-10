¿Cómo sigue el tiempo en la zona sur del Conurbano?

Si bien este martes se presenta con una máxima de 25 grados en la zona sur del Conurbano, el fin de semana vuelven las altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una seguidilla de días templados, pero avisó que se viene una suba de la temperatura durante el fin de semana. El verano no se despide de la zona sur del Conurbano.

De acuerdo al reporte matutino, la máxima de este martes será de 25 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado. La marca térmica llega a 26 el miércoles y las nubes comienzan a disiparse.

Asimismo, el jueves retorna a los 25 grados la temperatura máxima y llega a los 26 el viernes, último día templado en la zona sur del Conurbano.

La marca térmica se posiciona en 27 grados tanto el sábado como el domingo, jornadas en las que no se esperan precipitaciones. El lunes, en tanto, se anuncia una máxima de 33 grados en la zona sur, jornada en la cual el verano advierte definitivamente que aún no se retira.