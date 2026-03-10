Continúan los controles de Migraciones en el AMBA

La Policía Federal y Migraciones realizaron un importante operativo en Once, Ciudad de Buenos Aires. Cuatro extranjeros con antecedentes penales serán expulsados del país

La Policía Federal y Migraciones realizaron un importante operativo en Once, Ciudad de Buenos Aires. Cuatro extranjeros con antecedentes penales serán expulsados del país

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron un significativo control migratorio poblacional en la zona comercial del barrio porteño de Once.

Dicho operativo, que se llevó a cabo en una galería denominada “La Juanita” ubicada en el barrio de Once, fue realizado por personal de la División Comisaría de Asuntos Migratorios con personal de la Dirección Nacional de Migraciones.

En el lugar, se controlaron locales comerciales regenteados por extranjeros. Para ello se utilizaron los sistemas Morpho Rap Id, SIFCOP, Sistema SACI y la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

“Como resultado del procedimiento cuatro extranjeros con antecedentes penales fueron retenidos y trasladados a la División Alcaidías de la PFA, para luego ser expulsados del país”, informaron las fuentes.

Asimismo, se confeccionaron tres actas de infracción migratoria a comercios por encontrarse trabajando extranjeros condición migratoria irregular. “Fueron relevados un total de 25 locales de los cuales un total de 56 personas fueron controladas, donde 32 eran extranjeros y 24 argentinos”, detallaron.