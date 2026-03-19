Lomas de Zamora: el ICE criollo detuvo a seis personas en por “falta de documentación”

La Dirección Nacional de Migraciones, encabezada por Sebastián Seoane, con el apoyo de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a seis personas en el marco de un operativo de control de regularidad migratoria y antecedentes, como se había hecho en Liniers, La Matanza, Once y La Plata.

“Los delitos de los que se los acusa es falta de documentación, aunque en algunos casos lo que había era personas con antecedentes”, especificó un cronista presente en el lugar y agregó: “Un familiar de uno de los detenidos decía que se estaban llevando a una persona con condena cumplida”.

En el reporte se mostró cómo una adolescente de 16 años atravesó el procedimiento de control: entregó el DNI en la esquina de Olimpo y Laprida, ofreció sus dedos para que una agente le escanee las huellas digitales y con el mismo aparato también le escanearon el documento. Esperó unos minutos, le devolvieron el DNI y le permitieron seguir su camino.

LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON



Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país.



En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. pic.twitter.com/VIWreUQlaO — Migraciones (@Migraciones_AR) February 11, 2026

“Lo que hacen en esta esquina de Olimpo al 1400 es ingresar los datos en unos dispositivos que tienen los efectivos de Migraciones y de la Policía federal, cargan el documento y, aparentemente, saltan antecedentes o no”, describió el cronista.

La abogada Liliana Aguilar Acuña explicó}: “Para ver si los extranjeros están trabajando y siendo regulares, lo que hace Migraciones es controlar si tenés el DNI vigente, si está en trámite, si no tenés una intimación de Migraciones, si estás inscripto como monotributista o trabajás en relación de dependencia. Acreditar si estás aportando al país”.

Onega afirmó que desde Migraciones le aseguraron que a los menores de edad “le pueden tomar los datos” y que el operativo “se lo pueden hacer a cualquier persona”. El director nacional de esta área que depende del Ministerio de Seguridad se encontraba presente en Lomas de Zamora, pero no brindó declaraciones.