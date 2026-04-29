Milei cruzó a periodistas en el Congreso: “Los corruptos son ustedes”

El presidente Javier Milei protagonizó un duro cruce con periodistas en el Congreso mientras defendía la gestión del Gobierno y respaldaba a Manuel Adorni en medio de denuncias.

El presidente Javier Milei protagonizó un duro cruce con periodistas en el Congreso mientras defendía la gestión del Gobierno y respaldaba a Manuel Adorni en medio de denuncias.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte cruce con la prensa en el Congreso, en el marco de la defensa de la gestión del Gobierno encabezada por el vocero Manuel Adorni. El episodio ocurrió durante su ingreso al recinto, cuando fue abordado por periodistas que consultaban sobre la continuidad del funcionario en medio de una serie de denuncias.

El entredicho se produjo en el ingreso del mandatario junto a su comitiva, donde los cronistas, ubicados detrás de un cerco de seguridad, insistieron con preguntas vinculadas a presuntos hechos de corrupción que salpican a Adorni. En un primer momento, Milei evitó responder y continuó su marcha, pero ya fuera del alcance directo, decidió contestar y lanzó: “Los corruptos son ustedes”, en referencia a los periodistas.

Al retirarse del Congreso, el Presidente redobló la apuesta y volvió a apuntar contra la prensa. Ante la consulta sobre si alcanzaban las explicaciones brindadas por Adorni, Milei fue tajante: “Es suficiente. Chorros”, profundizando así el tono confrontativo que mantiene con los medios desde su asunción.

El episodio se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el periodismo. En los últimos días, la administración libertaria decidió suspender la acreditación de más de 60 periodistas que cubren la Casa Rosada, en el marco de un presunto caso de espionaje dentro del edificio. La medida generó fuertes cuestionamientos por parte del sector, que advierte sobre un posible avance contra la libertad de expresión.

La decisión salió a la luz cuando una periodista de Radio 10 intentó ingresar a Balcarce 50 y se le negó el acceso sin explicaciones. Poco después, comenzó a circular un mensaje entre acreditados que encendió la alarma. “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, informó el periodista Ignacio Girón en su cuenta de X, donde agregó que la orden era directa del Presidente y que el ingreso quedaba restringido por tiempo indefinido.