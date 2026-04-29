Denuncia contra Marcela Pagano: diputados de LLA la acusan por enriquecimiento ilícito

La denuncia fue acompañada por 14 diputados nacionales del oficialismo, entre ellos Lilia Lemoine, Atilio Basualdo, Eliana Bruno y Sergio Figliuolo, junto a otros integrantes de la bancada libertaria.

La denuncia fue acompañada por 14 diputados nacionales del oficialismo, entre ellos Lilia Lemoine, Atilio Basualdo, Eliana Bruno y Sergio Figliuolo, junto a otros integrantes de la bancada libertaria.

La denuncia contra Marcela Pagano quedó formalizada este miércoles en el fuero federal, en medio del escándalo político que también involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) impulsaron la presentación judicial contra la diputada, quien se apartó del bloque oficialista y actualmente integra el monobloque Coherencia.

La denuncia contra Marcela Pagano incluye acusaciones por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta. La causa fue radicada en el fuero Criminal y Correccional Federal, que investiga delitos vinculados a funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones, lo que le otorga especial relevancia institucional al caso.

El escrito fue acompañado por 14 diputados nacionales del oficialismo, entre ellos Lilia Lemoine, Atilio Basualdo, Eliana Bruno y Sergio Figliuolo, junto a otros integrantes de la bancada libertaria. La ofensiva judicial marca un nuevo episodio de tensión interna dentro del espacio, que ya venía evidenciando fracturas tras la salida de Pagano.

En declaraciones públicas, Lemoine fue una de las voces más duras contra su excompañera. La legisladora cuestionó el cambio de postura política de Pagano y puso bajo sospecha su evolución patrimonial, al señalar inconsistencias en su estilo de vida y en la declaración de bienes. También comparó el caso con la polémica que rodea a Adorni, remarcando que “la vara quedó muy alta” y que las explicaciones deben ser consistentes ante la Justicia.