Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa, negó delitos y apuntó contra “operaciones políticas”

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, explicó Adorni.e

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, explicó Adorni.e

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el vuelo oficial hacia Nueva York junto al presidente Javier Milei y rechazó la existencia de delito al justificar su patrimonio, durante su informe de gestión en el Congreso Nacional. El funcionario sostuvo que el caso fue revisado por la Justicia y aseguró que no se detectaron irregularidades.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, explicó Adorni. En ese sentido, indicó que “la documentación vinculada al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”, y remarcó que la causa fue archivada. “La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”, afirmó.

Asimismo, el jefe de Gabinete subrayó que “se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado”, y que tampoco existió incumplimiento en la invitación de su esposa.

Desde el recinto de Diputados, agregó: “Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”. Además, señaló que pidió disculpas públicas “entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara”, aunque cuestionó que esas disculpas “han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno”.

En otro tramo de su exposición, Adorni pidió diferenciar sus gastos privados de los públicos y separar su vida personal de los actos de gobierno. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables”, sostuvo, y remarcó que todos los viajes familiares fueron afrontados con recursos propios. “El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”, afirmó, al tiempo que calificó como “tendenciosas y falsas” las versiones sobre un supuesto financiamiento externo.

El funcionario se comprometió a presentar una nueva declaración jurada con vencimiento el 31 de julio, donde detallará su patrimonio integral. Indicó que las denuncias deben resolverse en el ámbito judicial y recordó que las actuaciones ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado, aunque ya fueron puestas a disposición de la Justicia. También rechazó presuntas contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.

Por último, negó de forma categórica la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y aseguró que no hubo incumplimientos a la Ley de Ética Pública ni conflictos de interés. En un cierre con tono político, sostuvo que “nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias a sus propios funcionarios” y apuntó contra sectores opositores. “Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, concluyó.