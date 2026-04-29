Intendentes movilizaron a Capital Humano para reclamar fondos del SAE

"Menos (Manuel) Adorni y más alimento para chicos y chicas en las escuelas", reclamó Andrés Larroque, quien llevó un petitorio firmado por más de 80 intendentes.

"Menos (Manuel) Adorni y más alimento para chicos y chicas en las escuelas", reclamó Andrés Larroque, quien llevó un petitorio firmado por más de 80 intendentes.

Funcionarios e intendentes bonaerenses movilizaron al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para reclamar fondos adeudados de la Nación a la Provincia correspondientes al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La decisión surgió en la última reunión del Partido Justicialista bonaerense que tuvo lugar en La Plata el pasado viernes.

“Que se haga cargo, menos (Manuel) Adorni y más alimento para chicos y chicas en las escuelas”, reclamó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, este mediodía, quien precisó que no les permitieron entregar el petitorio firmado por más de 80 intendentes de la Provincia.

Larroque precisó en el cónclave que la deuda de la Nación a la Provincia es de 220.000 millones de pesos por el SAE. Señaló que el Gobierno nacional se había comprometido a financiar el 20% del SAE pero solamente giró poco más del 10.