Longchamps: perdió el control, cayó de la moto y se le prendió fuego

Un motociclista resultó herido tras caer de la moto en la que circulaba por la avenida Hipólito Yrigoyen, en Longchamps. El rodado se prendió fuego.

Un impactante accidente se registró en horas del martes en la localidad de Longchamps, en el partido de Almirante Brown. Un motociclista perdió el control del rodado y cayó al asfalto. El vehículo se prendió fuego.

El hombre circulaba con su moto por la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de Finochietto, cuando cayó al asfalto, tras perder el control. “Como consecuencia del golpe, sufrió serias lesiones”, informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

En este contexto, su vehículo se prendió fuego. Las llamas fueron sofocadas por los Bomberos, que habían sido alertados por el siniestro.

Los Bomberos también notificaron sobre otro siniestro vial impactante, que tuvo lugar el 7 de marzo pasado en Claypole.

“El conductor de una camioneta, habría perdido el control en momentos que circulaba por la avenida 2 de Abril, y a la altura de la calle San Francisco de Asís, terminó chocando contra un poste del tendido de cables”, precisaron.