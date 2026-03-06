Jornada recreativa en Longchamps

"Ningún pibe sin verano", es una iniciativa de Argentina Humana. La cita es el sábado en Refugio de la Esperanza.

Argentina Humana organiza una serie de jornadas recreativas en Almirante Brown. Ya se realizó en Glew y este fin de semana será el turno de Longchamps.

Será este sábado, de 15 a 18, en el Refugio de la Esperanza, ubicado en Felipe Boero 328 de Longchamps. “Desde Argentina Humana Brown invitan a todos los que deseen colaborar a sumarse como voluntarias y voluntarios para seguir garantizando que ningún pibe ni piba se quede sin verano”, convocan.

La actividad anterior fue en el Jardín Comunitario Nora Cortiñas, en el barrio popular Pueblo Unido de Glew. La jornada contó con la participación de decenas de niñas y niños que disfrutaron de una tarde de juegos con agua, merienda, actividades recreativas y propuestas culturales.

La actividad se desarrolló con el acompañamiento de voluntarias y voluntarios del distrito, que organizaron espacios de juego, proyección de películas, dinámicas artísticas y entrega de kits escolares, en una jornada pensada para garantizar el derecho al juego y al encuentro comunitario durante el receso de verano.

El senador provincial Federico Fagioli, vecino de Almirante Brown y referente local de Argentina Humana – Patria Grande, hizo llegar su mensaje a través de la concejala y vecina del barrio, Liliana Sandoval, quien transmitió “el compromiso de seguir fortaleciendo políticas y acciones comunitarias en los barrios populares del distrito”.