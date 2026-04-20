Lomas de Zamora: detienen a dos menores que robaron una moto

La Policía de la Ciudad detuvo a dos menores de 12 y 16 años en Lomas de Zamora que circulaban en una moto robada en el barrio de Belgrano y fueron seguidos mediante las cámaras del Anillo Digital.

El hecho ocurrió el 17 de abril pasado, a las 15.35, cuando personal policial motorizado que realizaba recorridas observó a dos menores a bordo de una moto que circulaba a gran velocidad sobre la avenida General Paz, a la altura de la Autopista Dellepiane, sentido Riachuelo.

De acuerdo con fotos policiales de CABA, los efectivos les hicieron señales lumínicas y sonoras para que detuvieran la marcha, pero los ocupantes no frenaron y se inició una persecución que finalizó cuando la moto impactó contra un vehículo estacionado en Camino Negro y Azamor, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

La moto en se desplazaban era una Benelli 302S, que tenía el tambor de arranque forzado y una “yuga” colocada. Al ser identificado, el conductor, de 12 años, manifestó que la moto había sido sustraída en el barrio de Belgrano, mientras que el acompañante era otro joven de 16 años, ambos con domicilio en Lomas de Zamora.

Poco después se presentó el propietario de la moto, quien informó que efectivamente el vehículo le había sido robado de la puerta de su casa, de la zona norte de la Ciudad.

Por el impacto del choque, el SAME asistió primero al menor de 12 años y lo trasladó al Hospital Gandulfo con diagnóstico de fractura de tibia, peroné y rodilla en su pierna derecha. Minutos más tarde arribó una segunda ambulancia, que asistió al otro menor y lo derivó al mismo hospital con diagnóstico de fractura expuesta de tibia.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N° 3, a cargo de Julia Sanchis, quien caratuló el hecho como averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.