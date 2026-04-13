Almirante Brown: Se resistió al robo de su mochila y murió

Un hombre que esperaba el colectivo para ir a trabajar fue abordado por motochorros en Longchamps, partido de Almirante Brown. Se descompensó y murió.

Un hombre que esperaba el colectivo para ir a trabajar fue abordado por motochorros en Longchamps, partido de Almirante Brown. Se descompensó y murió.

Un hombre falleció tras un violento asalto cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar, en la localidad de Longchamps, partido bonaerense de Almirante Brown. Se resistió a entregar la mochila y se desvaneció.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel de Longchamps. Las cámaras de seguridad de la vía pública fueron clave para determinar qué había sucedido, ya que los efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona desvanecida.

Al arribar constataron que la víctima, identificada como Darío Gabriel Mansilla, se encontraba sin vida, tendida boca abajo. De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad, Mansilla fue abordado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta que intentaron robarle la mochila.

Hubo un forcejeo, luego se descompensó y cayó. La esposa de la víctima declaró que Mansilla padecía problemas cardíacos, lo que podría haber sido determinante en su fallecimiento tras la situación de estrés generada por el robo. La autopsia, ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1, será clave para establecer las causas exactas de la muerte.

Dos detenidos

La investigación avanzó a partir del rastreo de un teléfono celular que se encontraba dentro de la mochila robada, perteneciente a la empresa donde trabajaba la víctima. Mediante geolocalización, la Policía logró ubicar el dispositivo en la localidad de Guernica, lo que permitió identificar a los sospechosos.

En el marco de un operativo cerrojo, fueron detenidos Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30, señalados como presuntos autores del hecho.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “homicidio agravado en ocasión de robo”, mientras continúan las tareas investigativas y el reclamo de vecinos por mayor seguridad en la zona.