Detuvieron en Lanús al cantante de Grupo Green por una denuncia de abuso sexual

En un operativo realizado durante la madrugada en el partido de Lanús, efectivos policiales detuvieron a Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, conocido popularmente como ‘Chelo’, el cantante de la histórica banda de cumbia Grupo Green.

El arresto se produjo en su domicilio de Lanús Oeste tras una denuncia por abuso sexual radicada por una mujer de 43 años, en un caso que ahora tramita ante la justicia de La Matanza.

La detención se concretó cerca de la una y media de la mañana del jueves, cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza se presentó en la vivienda del músico ubicada sobre la calle Ucrania al 4000.

Durante el procedimiento en el inmueble de Lanús, los investigadores secuestraron un automóvil Volkswagen Suran, dos teléfonos celulares, un disco duro portátil y cinco dispositivos pendrive, elementos que serán sometidos a peritajes para recolectar pruebas que aporten a la causa.

El hecho que motivó la denuncia se originó a partir de un contacto por redes sociales entre el cantante y la víctima, una mujer conocida en el ambiente de TikTok como Dulce Lilian, quien suele realizar transmisiones junto a figuras de la movida tropical.

Según el testimonio de la denunciante, el encuentro se pactó bajo el pretexto de organizar una entrevista musical. Sin embargo, tras insistir en verse esa misma noche, Torres Ruiz Díaz la pasó a buscar por su casa y se dirigieron hacia una estación de servicio en las inmediaciones de la avenida General Paz, a la altura de Liniers.

De acuerdo con el relato de la mujer, la situación se tornó hostil cuando el músico le quitó su teléfono personal y comenzó a indagar sobre su vida privada y familiar con una actitud intimidante. La víctima aseguró que, tras revisar y borrar archivos de su dispositivo, el abuso ocurrió dentro del vehículo antes de que el cantante la dejara nuevamente en las cercanías de su domicilio. Tras el episodio, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo y se sometió a las pericias médicas de rigor.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 21 de La Matanza, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, quien ya dispuso una restricción de acercamiento de 500 metros para proteger a la denunciante y su familia. Asimismo, se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad tanto de la estación de servicio como del recorrido realizado por el automóvil. Un dato relevante en el expediente es que el artista cuenta con antecedentes penales previos, habiendo cumplido una condena por abuso sexual entre los años 2010 y 2012 en el penal de Florencio Varela.

Actualmente, el vocalista permanece alojado en sede policial a la espera de ser indagado en los tribunales. Mientras la defensa del músico optó por el silencio público, la fiscalía avanza con el análisis de los chats presentados por la víctima y los resultados de los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense para determinar los pasos a seguir en la instrucción judicial.