La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 5,9% en los primeros dos meses de 2026

La inflación de febrero fue 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, informó este jueves el INDEC. La variación mensual fue igual a la de enero. El IPC nacional acumuló un aumento de 33,1% en los últimos 12 meses.
La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Por su parte, la división que registró el menor incremento en febrero de 2026 fue Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), mientras que Prendas de vestir y calzado se mantuvo sin variaciones.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) lideraron el incremento, seguidos por IPC núcleo (3,1%), mientras que los Estacionales mostraron una caída de -1,3% durante el mes.
Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noroeste (3,5%), seguido por Cuyo (3,4%) y Noreste (3,1%). En tanto, la región Pampeana y la Patagonia marcaron subas de 3%, mientras que el GBA registró 2,6%, por debajo del promedio nacional.
En términos interanuales, la inflación acumulada alcanzó 33,1%, con fuertes incrementos en rubros vinculados a servicios regulados y vivienda.
Dentro de Alimentos, se destacaron aumentos en Carnes y derivados, que mostraron subas relevantes en todo el país. También registraron incrementos productos como el pollo entero, algunos cortes bovinos y aceites, según los relevamientos del organismo estadístico.
Las divisiones que quedaron por encima del nivel general
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 6,8%.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,3%.
- Bienes y servicios varios: 3,3%.
- Restaurantes y hoteles: 3%.
Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,6%.
- Salud: 2,5%.
- Recreación y cultura: 2,3%.
- Transporte: 2%.
- Comunicación: 1,8%.
- Educación: 1,2%.
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,6%.
- Prendas de vestir y calzado: 0%.