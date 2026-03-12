La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 5,9% en los primeros dos meses de 2026

La inflación de febrero fue 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, informó este jueves el INDEC. La variación mensual fue igual a la de enero. El IPC nacional acumuló un aumento de 33,1% en los últimos 12 meses.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por su parte, la división que registró el menor incremento en febrero de 2026 fue Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), mientras que Prendas de vestir y calzado se mantuvo sin variaciones.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) lideraron el incremento, seguidos por IPC núcleo (3,1%), mientras que los Estacionales mostraron una caída de -1,3% durante el mes.

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noroeste (3,5%), seguido por Cuyo (3,4%) y Noreste (3,1%). En tanto, la región Pampeana y la Patagonia marcaron subas de 3%, mientras que el GBA registró 2,6%, por debajo del promedio nacional.

En términos interanuales, la inflación acumulada alcanzó 33,1%, con fuertes incrementos en rubros vinculados a servicios regulados y vivienda.

Dentro de Alimentos, se destacaron aumentos en Carnes y derivados, que mostraron subas relevantes en todo el país. También registraron incrementos productos como el pollo entero, algunos cortes bovinos y aceites, según los relevamientos del organismo estadístico.

Las divisiones que quedaron por encima del nivel general

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 6,8%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,3%.

Bienes y servicios varios: 3,3%.

Restaurantes y hoteles: 3%.

Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general