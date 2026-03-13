Crearon el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios

El registro estará a cargo de la Dirección de Bomberos Voluntarios, que depende del Ministerio de Seguridad.

El registro estará a cargo de la Dirección de Bomberos Voluntarios, que depende del Ministerio de Seguridad.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, creó el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios con el objetivo de ejercer un control más efectivo sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento.

A través de la Resolución 224/2026, se informó que este registro estará a cargo la Dirección de Bomberos Voluntarios, dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), del Ministerio de Seguridad.

“Resulta necesario contar con normativa clara y simplificada que establezca los criterios y estándares mínimos para la gestión administrativa, financiera y operativa de las mismas”, señala el escrito.

La resolución también contempla la homologación de herramientas digitales, como el Módulo de Rendiciones Web, para fomentar la transparencia y la trazabilidad en el uso de los recursos públicos.