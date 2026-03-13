Persecución y choque con un patrullero en Avellaneda: policías heridos

Dos efectivos policiales terminaron heridos, en el marco de una persecución que comenzó en Quilmes y finalizó en Avellaneda. Un patrullero volcó.

Dos efectivos policiales terminaron heridos, en el marco de una persecución que comenzó en Quilmes y finalizó en Avellaneda. Un patrullero volcó.

Una impactante escena se vivió en la zona sur del Conurbano, cuando varios patrulleros, que se encontraban en plena persecución, fueron chocados. Varios policías resultaron heridos. Todo terminó en Avellaneda.

Todo comenzó cuando efectivos de la Policía Local divisaron en la intersección de las calles Friuli y Camino General Belgrano a un hombre con actitud sospechosa a bordo de un Fiat Cronos negro. Cuando intentaron identificarlo, se dio a la fuga. En ese momento comenzó una persecución, que se extendió por 20 minutos, a la que se sumaron móviles de apoyo.

Al llegar a la calle 175, entre Los Andes y Chaco de Bernal Oeste, un móvil del CP Avellaneda colisiona con móvil del CP Quilmes. Un agente policial al Hospital Perón de Avellaneda, mientras que otros agentes policiales, fueron trasladados al Hospital Iriarte de Quilmes.

“Continuando con el seguimiento del rodado, en el afán de continuar con la fuga, en la intersección de la avenida Coronel Linch y Raposo, chocó contra un móvil policial de FBA Avellaneda, provocando el vuelco de la unidad policial, y contra un rodado marca Renault Sandero estacionada en el lugar”, informaron las fuentes.

Ese agente policial fue trasladado al Hospital Perón de Avellaneda, presentaba politraumatismos y contusiones; mientras que otro efectivo fue trasladado al Hospital Iriarte de Quilmes, con politraumatismos y una herida cortante en el rostro.

El conductor del rodado fue detenido, acusado de “resistencia a la autoridad y lesiones culposas”, causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.