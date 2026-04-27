Avellaneda: Es menor, lo señalan por un robo y le disparó a la Policía

Un chico de 15 años fue detenido en Avellaneda por portación ilegal de arma de uso civil, lo acusan de un robo.

Un chico de 15 años fue detenido en Avellaneda por portación ilegal de arma de uso civil, lo acusan de un robo.

Un adolescente fue aprehendido en Avellaneda. Tras un llamado por un “robo en proceso”, los efectivos divisaron a un chico con un arma en la mano, por lo que dan la voz de alto y el menor termina disparando.

“Al notar la presencia policial, efectúa una detonación, sin producir lesionados, y se da a la carrera, arrojando a modo descarte el arma debajo de uno los vehículos estacionados en el lugar”, informó la Policía. El arma, un revólver calibre 32, fue secuestrado.

La persecución se extendió de Villegas al 6000 hasta Echeverría y Juan Cruz Varela. Finalmente, fue reducido y trasladado a la comisaría.

El chico de 15 años está acusado de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil”. Otro joven, de 18, denunció que le había robado la bicicleta anteriormente. Interviene en la causa la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 del Departamento Judicial de Avellaneda.