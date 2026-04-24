Empleada detenida por una entradera en Avellaneda: maniataron a la víctima

La investigación por una entradera en Avellaneda condujo a la ex empleada de la familia que fue víctima.

La investigación por una entradera en Avellaneda condujo a la ex empleada de la familia que fue víctima.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una persona, acusada de perpetrar una entradera en Avellaneda. La víctima es una mujer mayor, que fue maniatada por los delincuentes. La sospechosa tenía en su poder algunos de los elementos robados y había trabajado allí.

Efectivos de la comisaría quinta de Avellaneda llevaron a cabo el allanamiento en una vivienda de la calle Robles al 6000, en el marco de la investigación por un robo bajo la modalidad “entradera”, perpetrado en marzo pasado.

El dueño de la casa denunció que cuando se retiró, quedando su madre allí, ingresaron dos hombres con fines de robo. Maniataron a la mujer mayor y se llevaron celulares, una consola de Playstation y 50.000 pesos.

La pesquisa determinó que los delincuentes “actuaron en complicidad con una femenina ex empleada del lugar”. En el procedimiento, secuestraron dos teléfonos celulares sustraídos en marzo pasado.

La detenida es una mujer de 39 años. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 y el Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.