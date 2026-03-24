Estela de Carlotto pidió “no aflojar” a los discursos negacionistas y apuntó contra el Gobierno en la marcha del 24 de marzo

A 50 años del golpe de Estado de 1976, Estela de Carlotto participó de la movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y lanzó críticas a la gestión de Javier Milei.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, Estela de Carlotto participó de la movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y lanzó críticas a la gestión de Javier Milei.

La histórica referente de Abuelas, Estela de Carlotto, volvió a decir presente este 24 de marzo en Plaza de Mayo y, en el marco de los 50 años del golpe militar, llamó a sostener la lucha por la memoria y cuestionó al Gobierno nacional. En la tradicional movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la dirigente remarcó la necesidad de “no aflojar” frente a los discursos negacionistas.

“Me siento como todos los años para venir en esta fecha tan especial, a compartir con el pueblo todo lo que hemos sufrido y que no tenemos que volver a sufrir”, expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese sentido, advirtió sobre lo que consideró “réplicas a las malas intenciones que tiene el Gobierno”, al que acusó de minimizar los crímenes de la última dictadura militar.

Durante sus declaraciones, De Carlotto fue especialmente crítica con la gestión de Javier Milei: “El Gobierno está en otro mundo, en otro lugar, quizás, pronto, entre rejas”. Además, sostuvo que persisten “circunstancias injustas que nos duelen” y remarcó que el pueblo argentino “sigue siendo el mismo, sufrido antes y ahora”.

A sus 95 años, la referente de derechos humanos destacó su presencia en la plaza en una fecha emblemática. “50 años es mucho. Yo voy a cumplir pronto 100 años y estoy acá. No hay que aflojar. No tiene que haber odio, sino la obligación de no dejar que esto se repita nunca más”, concluyó.