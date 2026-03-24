24 de marzo: masiva marcha a Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia a 50 años del golpe

Miles de personas se movilizan este martes en todo el país por el Día de la Memoria, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y reclamos por los 30 mil desaparecidos.

Miles de personas se movilizan este martes en todo el país por el Día de la Memoria, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y reclamos por los 30 mil desaparecidos.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, una multitud se moviliza este 24 de marzo hacia la Plaza de Mayo para renovar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. La jornada, marcada por una fuerte carga simbólica, reúne a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos que exigen respuestas sobre el destino de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar.

Bajo la consigna “Que digan dónde están”, las columnas avanzan desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia el centro político del país. La movilización también se expresa como un rechazo a las políticas del presidente Javier Milei, luego de la difusión de un video oficial que reavivó la polémica sobre la denominada teoría de los dos demonios.

El acto central está previsto para las 16:30 frente a la Casa Rosada, que permanece vallada. Allí, referentes históricos como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel leerán un documento conjunto. Además, se prevé un reconocimiento a distintas figuras sociales, en un mensaje que buscará trazar paralelismos entre el modelo económico de 1976 y las políticas actuales.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor convocatoria, la jornada se replica en distintos puntos del país con marchas y actividades culturales. Organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, APDH y CELS encabezarán la movilización principal, que partió desde la intersección de Tacuarí y Avenida de Mayo con la consigna: “A 50 años del golpe genocida. El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están”.