Taty Almeida criticó a Milei y reivindicó la memoria en Plaza de Mayo a 50 años del golpe

En la antesala de un nuevo acto en Plaza de Mayo, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora apuntó contra el Gobierno y destacó la movilización popular en defensa de la memoria, la verdad y la justicia.

En la antesala de un nuevo acto en Plaza de Mayo, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora apuntó contra el Gobierno y destacó la movilización popular en defensa de la memoria, la verdad y la justicia.

En la previa de la movilización por los 50 años del golpe, Taty Almeida cuestionó con dureza a Javier Milei y reafirmó el valor de la memoria colectiva en Plaza de Mayo. “Le vamos a demostrar que no van a poder borrar la memoria. Son un gobierno totalmente negacionista”, expresó en declaraciones televisivas, en un contexto de fuerte carga simbólica y política.

La histórica dirigente de derechos humanos, de 96 años, se mostró conmovida por la convocatoria y remarcó la vigencia de la lucha: “Hay una gran cantidad de gente en la plaza. A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”. En ese sentido, subrayó la continuidad generacional del reclamo: “Quedamos tres madres y dos abuelas, pero hemos pasado la posta”.

Almeida también puso en valor el rol de los jóvenes como garantes del legado y celebró su participación activa en las jornadas de memoria: “El legado está en nuestros nietos y biznietos. Los jóvenes me aplauden y me dicen ‘Taty, estamos con vos’. Es muy conmovedor”. Además, cuestionó los discursos oficiales sobre el terrorismo de Estado y mencionó los recientes hallazgos en La Perla como prueba irrefutable de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Por último, lanzó una advertencia política al Gobierno nacional: “Se le está terminando el veranito a Milei”, afirmó, y ratificó su compromiso con la democracia: “A pesar de mis 96 años, espero tener cuerda para rato. Son 50 años y vamos a seguir defendiendo esta democracia que tanto nos costó”.