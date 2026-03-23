El Gobierno prepara un otro polémico video institucional por el 24 de Marzo



Tal como lo hizo en 2024 y en 2025, el Gobierno publicará un video en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia para su difusión por las redes sociales y que el irá en línea con los anteriores, en los que el Ejecutivo de Javier Milei tomó posición sobre la fecha del último golpe de Estado y defendió su visión negacionista y de la teoría de los demonios a través del eufemismo de la “memoria completa”.

El contenido del mensaje permanecerá blindado hasta este martes, cuando los organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales saldrán a las calles en el 50º aniversario del inicio de la última dictadura en el país. Hasta ahora, sólo trascendió que en el video habrá “una sorpresa”.

Ya lo hizo en 2024, cuando un spot conducido por el ex titular de la SIDE, Juan Bautista ‘Tata’ Yofre, puso hincapié en la idea de “memoria completa”, a través de los testimonios de familiares de víctimas de las organizaciones guerrilleras antes de la dictadura.

El video contó con la palabra de Luis Labraña, ex integrante de Montoneros, FAP y FAR, que cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y se adjudicó la creación de ese número cuando las Madres de Plaza de Mayo buscaban financiamiento en el exterior. También participó María Fernanda Viola, hija de Humberto Antonio Viola, militar asesinado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Con críticas a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Yofre consideró que “se pueden sanar y curar las heridas del pasado”.

El año pasado, la pieza audiovisual del Gobierno tuvo como narrador al escritor libertario Agustín Laje y se centró en sostener que la política de derechos humanos aplicada desde el regreso de la democracia en 1983 sirvió como “herramienta de adoctrinamiento” y generó un “modelo de impunidad selectiva”.

Laje remarcó que en los años ’70 existió una “guerra revolucionaria” y criticó que, según su mirada, la negación de ese conflicto sirvió para “omitir los crímenes cometidos por las organizaciones armadas”. “La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. No hay tal cosa como una verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error”, expresó.

Además, el escritor cercano a Milei afirmó que la cifra de 30.000 desaparecidos fue sostenida por intereses políticos, ideológicos y económicos, y que no se ajusta a las cifras surgidas de las investigaciones oficiales realizadas desde la recuperación democrática.

“La historia no es sólo aquello que nos cuentan sino todo lo que nos atrevemos a descubrir. Este Día de la Memoria, defendemos la libertad de conocer nuestra historia. Completa”, concluyó.