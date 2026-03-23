Almirante Brown presentó murales en el marco de los 50 años del golpe de Estadp

Al cumplirse los 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el Municipio de Almirante Brown presentó cuatro murales en homenaje en las localidades de Longchamps, Malvinas Argentinas, San José y Ministro Rivadavia.

Las obras, realizadas por los muralistas del Instituto Municipal de las Culturas, rememoran una parte de la historia de la Argentina marcada por una dictadura militar e invitan a la reflexión y la memoria colectiva.

Las intervenciones están ubicadas en las esquinas de Catamarca y Diehl (Longchamps) con la obra Los Dinosaurios de Charly García; en Echagüe y José Serrano (Malvinas Argentinas) con el mural Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; Argentina y Alicia en el país, el trabajo artístico ubicado en Santa Ana y Frías (San José) y por último el mural La Memoria de León Gieco, situado en 25 de Mayo 595, frente al Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia.

Dichas creaciones están cargadas de simbolismo y hacen referencia a una etapa de la historia de los argentinos, algunas de ellas basadas en la poesía de canciones de reconocidos intérpretes nacionales. Un homenaje a la memoria y la búsqueda de la verdad y la justicia.

Los muralistas que realizaron las intervenciones son: Eki Besada, Heber Martínez, Gabo Luna y Tin. Además, Gustavo Alderete en letras.