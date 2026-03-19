Almirante Brown tendrá una vigilia al cumplirse 50 años del golpe

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este lunes 23 de marzo una vigilia conmemorativa al cumplirse 50 años del golpe de 1976, con una jornada cultural abierta a la comunidad en el Playón de la Memoria y los Derechos Humanos de Burzaco.

La vigilia se realizará desde las 17 en el espacio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini y la propuesta incluirá muestras, exposiciones, charlas y espectáculos en vivo, con la participación de espacios culturales, instituciones educativas y artistas locales.

En este sentido, durante la jornada se presentarán Teatro Envión 1 y 2 (17), el programa Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria 28 (17:30), una radio abierta (18), el Ballet Querencia Madres (19), Bartolinas (19:30), la comparsa Murga al Borde (20), y el grupo Nueva Era Percusión (21:30).

También la obra Blanco sobre Blanco (22.30 hs) y la banda Contra todos los males de este mundo (23) con un tributo a Luis Alberto Spinetta, mientras que el cierre estará a cargo del tradicional Mural de las Velas (23.45).

En este marco, el sábado 21 a las 20, se proyectará la película documental La Guardería en la Casa de la Cultura Luis Sandrini de Don Orione (Av. Eva Perón 1948), en el marco del ciclo Cine en Brown. La actividad será con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

“Todas estas iniciativas se enmarcan en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976, reafirmando el compromiso del pueblo y gobierno de Almirante Brown con la Memoria, la Verdad y la Justicia”, indicó Mariano Cascallares.