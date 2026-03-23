Esteban Echeverría: Cerró la única fábrica de aisladores de la Argentina

Ex trabajadores de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), ubicada en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, denunciaron que, tras el cierre de la empresa, el Gobierno nacional suspendió los aranceles a los productos importados, a fin de “asegurar el abastecimiento del sistema”.

Según detallaron los ex trabajadores de FAPA, la administración mileísta habría suspendido por el término de seis meses los aranceles andidumping que gravaban la importación de aisladores eléctricos.

Es que, los aranceles estaban vigentes desde 2015 y tenían como objetivo proteger la industria nacional. Sin embargo, ante el cierre de FAPA, la única productora del país, el Ejecutivo habilitó la importación a fin de abastecer el sistema eléctrico.

Lo cierto es que, los insumos que fabricaba FAPA eran fundamentales para prevenir fugas de electricidad y garantizar la seguridad del sistema. Ante el cierre, se podría haber visto dificultades en el abastecimiento eléctrico.

“FAPA cubría la totalidad de la producción argentina de aisladores de porcelana y abastecía alrededor del 70% del consumo aparente”, señalaron desde los gremios de trabajadores, según datos de la Cámara de la Industria Electrónica (CADIEEL).

Tras el cierre de FAPA, Argentina se quedó sin producción nacional de aisladores de porcelana

Así, tras el cierre, el mercado de aisladores quedó completamente dependiente de la oferta externa, en una nueva demostración de la lapidación de la industria nacional, a partir de la apertura de importaciones del Ejecutivo nacional y la caída abrupta del consumo.

Vale recordar que, semanas atrás, FAPA avanzó con la liquidación de su planta y el remate de toda su maquinaria, lo que marcó la salida definitiva de este sector productivo del país, ya que, actualmente, ninguna otra firma fábrica estos componentes.

En ese contexto, la Resolución 345/2026 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que durante el término de seis meses quedarán sin efecto los derechos antidumping para la importación de aisladores de porcelana provenientes de China, Brasil y Colombia.

La medida de la administración libertaria alcanza a productos utilizados en tensiones de hasta 60 kV, incluyendo aisladores de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores.

Desde Casa Rosada señalaron que la medida busca evitar demoras en obras energéticas y reducir costos para las empresas del sector. Además, sostuvieron que, ante el cierre de la única empresa nacional que fabricaba estos productos, la medida “carecía de sentido”.