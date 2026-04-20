El empleo formal lleva 9 meses de caída consecutiva

Un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires advierte que el empleo asalariado formal total lleva nueve meses de caídas consecutivas, mientras que en el empleo asalariado formal del sector privado son ocho los meses los que marca un retroceso. Esto implica una pérdida de 206.000 puestos desde noviembre de 2023.

El trabajo, titulado Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones, fue coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria en el marco del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), dependiente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas.

El empleo asalariado formal total en enero de 2026 representaba una pérdida de 121 mil puestos de trabajo (-1,2%) respecto de enero de 2025 y de 304 mil puestos de trabajo (-3,0%) respecto de noviembre de 2023.

En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022.

Asimismo, se sostiene que los sectores de industria y comercio continúan liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2005, indicador que va en consonancia con la contracción del nivel de actividad sectorial.

A pesar del crecimiento del nivel de actividad, la minería lleva 19 meses seguidos de caída, mientras que la construcción experimentó por segundo mes un alza en el empleo luego de un período predominantemente de caídas entre mayo y noviembre de 2025.

Otros sectores, como los servicios financieros y el agro redujeron la cantidad de trabajadores en un contexto de crecimiento del nivel en ambos sectores.

El informe consigna que tanto las pequeñas, como las medianas y las grandes empresas redujeron empleo.

En enero el empleo se redujo en 14 provincias y aumentó en 8. Las mayores caídas porcentuales se dieron en Tierra del Fuego (-3,2%), Corrientes (-0,9%) y Formosa (-0,8%), mientras que las provincias que experimentaron los mayores aumentos fueron La Rioja (+1,3%), Neuquén (+1,2%), Río Negro (+0,9%) y Santa Cruz (+0,9%).

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción que explicó en enero (último dato disponible) la mayor parte de la variación negativa del empleo formal privado total, con una pérdida de 4 mil puestos.

Salario

Por su parte, el salario mínimo sigue perdiendo capacidad adquisitiva: 39% menos que en noviembre de 2023.

De acuerdo al índice de salarios, en enero tanto el salario del sector público como del privado perdieron contra la inflación. Respecto de noviembre de 2023, el poder de compra del salario público cayó 17,9% y el del privado 2,3%.

El informe describe que en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 39%.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de marzo de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 66% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo.